Part del material intervingut. Foto: Policia Nacional

La Policia Nacional ha desarticulat a Castelló un grup criminal itinerant especialitzat en la comissió de robatoris amb força a domicilis . Els tres integrants del grup van ser detinguts in fraganti després de cometre un robatori en un habitatge de la localitat, on havien sostret nombroses joies, diners, i una caixa forta.

Els arrestats feien servir un modus operandi altament especialitzat (mitjançant tècniques com el bumping o l'impressioning), emprant vehicles llogats i documentació falsificada en els seus desplaçaments, i desplegaven rigoroses mesures de seguretat i contravigilància per dificultar la investigació policial. El grup desarticulat (havia comès robatoris a Màlaga, València, Castelló, Valladolid i Madrid ) tenia connexions internacionals , quedant acreditats nombrosos desplaçaments dels seus membres a països com França, Alemanya i Polònia, on posseïen la infraestructura per a la venda dels objectes obtinguts il·lícitament.

Les primeres indagacions es van iniciar a principis de 2022 a Màlaga , arran de diversos robatoris a la localitat andalusa, si bé els agents de seguida van detectar una estreta relació entre aquests i altres fets delictius comesos en altres províncies, com València, Castelló, Valladolid i Madrid.

Com a resultat de l'operació, els agents han recuperat gran quantitat de joies (anells, polseres, rellotges), diners, una caixa forta, i hi han intervingut nombroses eines emprades per obrir panys. A més, els tres arrestats han ingressat a la presó provisional, si bé no es descarten noves detencions de persones relacionades amb els fets investigats.