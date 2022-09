Dues persones han mort calcinades a l'incendi d'un edifici d'habitatges de quatre altures al carrer Calamón del districte de Villaverde madrileny, segons ha informat una portaveu d'Emergències Madrid.

L'incendi ha començat a la tercera planta de l'edifici ubicat al carrer Calamón número 12 i s'ha desenvolupat ràpidament. El pis afectat ha quedat completament calcinat.

Els serveis d'emergències han trobat els cossos de dues persones mortes i un animal de companyia a l'interior de la vivenda.

Bombers de Madid - EMERGÈNCIES MADRID

El foc ha trencat tant per façana principal com posterior, afectant per fum el pis superior.

Samur-Protecció Civil ha atès cinc persones, dues són els veïns del quart pis, un matrimoni, afectat per inhalació lleu per fum.

Les altres tres persones ateses són tres bombers que presentaven cremades lleus , han estat tractats i donats d'alta al mateix lloc dels fets.

Fins al lloc s'hi han desplaçat vuit dotacions de Bombers de l'Ajuntament de Madrid, Samur Protecció Civil i agents de la Policia municipal. Aquests darrers han col·laborat a les tasques d'accés als carrers des d'on s'ha extingit l'incendi.

La Policia Nacional hi ha anat a la zona i s'encarrega de la investigació dels fets.