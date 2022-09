Tractor - ARXIU EP

El conductor d'un tractor amb maquinària ha mort aquest diumenge després de caure per un desnivell de vuit metres al municipi pontevedrés de Silleda , a la CV-082, a la carretera de Piñeiro a Tira.

Al voltant de les 17.30 hores, el 112 va rebre la trucada d'un particular que va trobar el mort sota el tractor bolcat.

Al lloc dels fets es va traslladar un equip d'Urgències Sanitàries de Galícia-061 a bord de l'helicòpter amb base a Santiago, tot i que ja no van poder fer res per salvar-li la vida.

Els gestors del 112 Galícia van sol·licitar també la col·laboració dels Bombers d'O Deza, que, si bé van descartar fer servir els equips d'excarceració, sí que van retirar la màquina segadora sota la qual va quedar atrapada la víctima.

Tal com van indicar els agents de la Policia Local i de la Guàrdia Civil de Trànsit, el sinistre es va produir durant la circulació del tractor per una carretera local, quan va sortir de la via i va caure per un desnivell de vuit metres d'alçada.