Un home de 32 anys ha reconegut aquest dilluns que va mantenir relacions sexuals completes amb una menor d'edat quan ella tenia 12 anys i ell 26, si bé s'ha defensat assegurant que pensava que ella tenia “15 o 16” i que les relacions van ser consentides .

L'home ha fet aquestes declaracions durant l'interrogatori com a acusat en un judici que celebra l'Audiència Provincial de les Balears. La Fiscalia demana per al processat una condemna de deu anys de presó. Els fets van tenir lloc a Mallorca el 2017.

El processat ha insistit que pensava que la menor tenia almenys 15 anys perquè "no es vestia com una nena de 12" i "anava maquillada". "No es veia com una nena de 12, ja vestia com una noia de 15 o 16 anys". Quan el fiscal ha informat l'acusat que a Espanya l'edat de consentiment sexual és en 16 anys, l'home ha indicat que al seu país, Colòmbia, "no hi ha cap llei". Amb tot, cal matisar que la llei colombiana sí que fixa un límit, en 14 anys.

L'acusat ha explicat que va conèixer la menor en reunions familiars i que va començar a parlar amb ella a través d'una xarxa social. Ha declarat que un dia va anar a casa quan no hi eren els seus pares i que en arribar van començar a besar-se i després tots dos es van despullar i van mantenir relacions sexuals completes.

Segons la seva versió, va ser "sense planejar-ho" i la menor no va manifestar cap temor ni dubte. "Ella en cap moment no em rebutja", ha declarat. En acabar es va acomiadar i se'n va anar.

El processat també ha afirmat que el dia que van passar els fets ell estava sota els efectes d'alcohol i marihuana. "No estava en els meus cinc sentits" , repetia l'acusat a la sala de l'Audiència.

Després d'això, van continuar parlant per la xarxa social i, segons ell, la menor li va proposar tornar a quedar. L'acusat ha sostingut que la menor fins i tot el va amenaçar de comptar-ho tot a la seva nòvia si no tornava a mantenir-hi relacions. No es van tornar a citar.

A més, el processat ha indicat que un dia ella li va enviar un missatge de veu exigint-li que li comprés una píndola del dia després i ell es va negar perquè havia fet servir preservatiu . "Va començar a insultar-me", ha declarat. Un dia va rebre una trucada de la policia perquè s'havia presentat una denúncia. Segons l'acusat, només llavors es va assabentar que tenia 12 anys.

La Fiscalia, per la seva banda, sosté que l'acusat sí que era conscient de l'edat de la víctima i que, durant l'acte, la menor es va aturar però tot i això ell va continuar despullant-la i la va penetrar vaginalment amb preservatiu, ejaculant-la a l'interior . La testifical de la víctima s'ha fet a porta tancada.

A més de la pena de presó, el fiscal també demana una ordre d'allunyament durant 11 anys, una mesura de llibertat vigilada durant cinc anys en què haurà de participar en un programa d'educació sexual i una indemnització de 6.000 euros en concepte de danys morals . També sol·licita que l'acusat es faci càrrec de les despeses d'assistència psicològica generades per aquest episodi.