L'acusat de deixar morir la seva parella el 2018 a Manresa (Barcelona) ha negat els fets i ha defensat que la dona "no volia atenció mèdica", motiu pel qual no va trucar abans a urgències.

Imatge de la primera sessió del judici - EUROPA PRESS

Ho ha dit a la seva declaració durant el judici amb jurat popular a l'Audiència de Barcelona, en què ha explicat que, tres mesos abans de morir, la dona va estar enllitat per problemes respiratoris i de circulació: "No anava al metge perquè com ella era metge es cuidava ella. Jo volia que fos, però ella no volia anar de cap manera i s'enfadava si li deia anar-hi".

Així mateix, ha explicat que "no deixava entrar ningú a casa, deia que no tenien per què entrar, a més que la casa feia mala olor i li feia vergonya".

"La casa estava bruta perquè ens havíem abandonat. Jo volia netejar la casa, però em cansava. Estava impotent, com col·lapsat", ha manifestat l'home, i ha explicat que van rebre la visita dels Serveis Socials perquè des de fora l'olor era evident .

El desembre del 2018, l'acusat finalment va trucar a emergències perquè va notar que la dona estava molt malament, i li va dir que "abans anava la vida que la vergonya", però ella es va enfadar perquè la va trair, segons ha dit.

La dona va acabar mort a causa d'un xoc sèptic causat per múltiples úlceres i nafres infectades per tot el cos , a més d'una important pèrdua de teixits i larves als cabells i, uns dies més tard, l'acusat va ser detingut quan els Mossos d' Esquadra van iniciar una investigació.

La Fiscalia demana 13 anys de presó per un presumpte delicte d'homicidi, encara que alternativament reclamen cinc anys per presumpte homicidi per imprudència greu i una multa de 1.800 euros per omissió del deure d'auxili, mentre que la defensa demana l'absolució.

TESTIMONIS



Una de les testimonis ha explicat que tenia un negoci d'estètica al bloc i que va canviar de local perquè el lloc feia olor molt malament, i una treballadora de Serveis Socials ha expressat que es va reunir tres vegades amb la parella per temes de deutes de llum - -encara que mai no el van deixar pujar al pis--, i que li va cridar l'atenció "la precarietat i la manca d'higiene personal".

El germà de la víctima ha explicat que la seva germana era especial, amb vida solitària i, en preguntar-li la defensa de l'acusat si ella era metgessa, ha expressat: "Ella deia que sí, però jo crec que no. Mai vaig veure cap títol ni res . Amb la mà al cor, jo no crec que ho fos, això ho deia a la meva mare perquè estigués tranquil·la".

Per part seva, la doctora que la va atendre a urgències ha assegurat que la dona es trobava en una situació deplorable d'higiene --versió que han sostingut els pèrits--, i ha dit que ella no volia ser assistida: "Tenia moltes lesions sobreinfectades , no és habitual veure un pacient així. No havia vist mai cap pacient en aquest estat. Es negava que la tractéssim".

El pastor de l'església cristià evangelista a què assistien ha explicat que, anys enrere, quan la dona no es va trobar bé, va intentar visitar-la però ella es va negar, i que un dia va anar a casa a portar-li menjar i va notar olor de brut, moment en què va trucar als germans de l'església perquè l'ajudessin a netejar la casa: "Vam trigar dos dies a netejar-la. Tot estava brut. Era molt desagradable fins i tot per a la mirada".