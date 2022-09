La seu consistorial. Foto: Aj. de Cambrils

L'Ajuntament de Cambrils ha lamentat una presumpta agressió homòfoba al municipi la nit de la Diada, ha informat en un fil de Twitter aquest dilluns 12 de setembre.

"Fets com els d'aquest cap de setmana evidencien la necessitat de continuar treballant per evitar qualsevol mena d'agressió. Volem unes festes lliures de violències sexuals i LGTBI+fòbiques", ha asseverat el consistori.

Els Mossos d'Esquadra han explicat a Europa Press que cap a les 4 hores de la matinada van rebre un avís per una baralla al passeig Albert de Cambrils i que han obert diligències per un delicte de lesions greus, en espera que sigui la Fiscalia la que decideixi si hi ha un delicte d'odi.