Una dona italiana va viure durant més de 22 anys en una petita habitació sense calefacció fins que, després d'un informe, va ser alliberada pels carabinieri. La protagonista de la història és una dona de 67 anys de Bojano , a la província de Campobasso, a Molise. Durant anys, la dona, vídua i sola, va ser privada d'atenció mèdica i mantinguda segrestada a una petita habitació d'una casa, de vegades amb l'ajuda de cordes. Els seus botxins eren el seu germà i la seva cunyada.

Ara la dona ha estat alliberada pels carabinieri, després d'un informe, i es troba en una estructura protegida . Després d'assegurar-li que mai tornaria a aquesta casa i la tranquil·litzar-la, va relatar als militars més de vint anys de privacions i fustigacions físiques i psicològiques, dient que havia patit cops, bufetades, amenaces i la privació total de la llibertat personal.

Les indagacions es van iniciar per un informe i van aclarir un episodi que el fiscal defineix com a "horror quotidià". Els autors materials del segrest de la dona de 67 anys serien el seu germà i la seva cunyada , denunciats davant del Ministeri Públic però no aconseguits per cap mesura cautelar privativa de llibertat de moment per la inexistència del perill de reiteració. La víctima, posada en llibertat divendres a la nit i acompanyada a l'estació dels carabinieri, va ser escoltada per un consultor designat pel fiscal al tribunal de Campobasso que segueix les investigacions sobre la conducta delictiva de què hauran de respondre els cònjuges.

La història comença el 1995, quan la dona, aleshores de 40 anys, enviuda i accepta la invitació del seu germà, que decideix allotjar-la i posar a la seva disposició el que fos l'habitació dels ancians pares. Després d'uns anys de convivència pacífica, la dona es va veure obligada a traslladar-se a una habitació creada al costat de la llenyera, sense calefacció, accessible per una escala exterior de cargol i dotada d'un sistema de tancament rudimentari des de l'exterior, amb una corda lligada resistent a un clau ancorat a la paret, per impedir-lo sortir en absència dels cònjuges.



La dona va estar privada d'atenció mèdica durant anys, i només esporàdicament va estar acompanyada per una perruquera, vigilada de prop per la seva cunyada . Mai més va tornar a sortir sola, ni tan sols per anar a la tomba del seu difunt marit, i mai no se li va permetre parlar amb ningú. “El punt d'inflexió va arribar gràcies a una denúncia d'un veí –va explicar el gran dels carabinieri Edgar Pica–, demostrant la necessitat de denunciar sempre i amb promptitud la violència.