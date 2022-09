El pare amb el seu fill ja mort @twitter

Un pare va matar accidentalment el seu fill de tres anys que estava jugant a la bicicleta a la granja familiar, segons una investigació . El petit Ianto Jenkins va ser trobat amb la seva bicicleta encara entre les cames després de ser atropellat per una camioneta pick-up conduïda pel seu pare.

El seu pare Guto Jenkins, de 32 anys, faria una entrega i no va veure el nen des de la seva camioneta quan va tenir lloc l'accident.

El nen va patir ferides al cap. El seu pare va voler portar el petit Ianto amb ell en una carrera de repartiment, però el nen havia canviat d'opinió i volia quedar-se a la granja per jugar amb la seva germana i la cosina a les seves bicicletes.

El pare va dir que va revisar els miralls i va mirar cap enrere o abans de moure la camioneta Volkswagen Amarok 4X4 platejada i no va veure el seu fill. Va explicar: "No ho vaig veure en cap moment malgrat mirar el meu mirall i sobre la meva espatlla. No vaig veure, vaig sentir ni vaig sentir res inusual".

“ Vaig rebre una trucada de la meva mare dient 'Ianto és mort'. Va ser la pitjor crida de la meva vida ”. Jenkins, que treballava per a una empresa de construcció i dirigia el seu negoci de terra vegetal, va dir: "No tinc idea de com va ser copejat Ianto. No sé quina part del remolc el va colpejar. Encara tinc flashbacks. No hi ha un dia que passi sense pensar a Ianto i les circumstàncies de la seva mort a l'edat de tres anys. És un malson despert amb què viuré la resta de la meva vida. El dolor i la culpa no desapareixeran".

Segons la investigació, Ianto i la seva germana s'havien quedat amb el seu pare a la granja lletera familiar a Efailwen, Carmarthenshire (Regne Unit), després que el seu pare es recuperés de Covid-19 .

La seva àvia, Menir Jenkins, de 61 anys, va dir en la investigació que estava treballant a l'ordinador portàtil a la casa de camp com a oficial de seguiment i rastreig quan la germana gran de Ianto, Seren, la va alertar de la tragèdia i va entrar cridant " Mamoo, Ianto és mort”.



"És una nena tan dramàtica que vaig pensar que estava exagerant i Ianto", explica l'àvia. Però no va ser així: " Vaig poder veure-ho tirat a terra i vaig pensar que havia caigut de la bicicleta i s'havia raspat el genoll, però quan em vaig acostar i estava a uns pocs metres, vaig poder veure que la part posterior del seu cap estava oberta ".

La senyora Jenkins va dir que va cobrir el cos de Ianto amb una tovallola i va trucar al seu fill per dir-li que Ianto era mort. Després va trucar a altres membres de la família, inclosa la mare de Ianto, Chloe Picton, de 27 anys, que estava fora amb la seva nova parella en aquell moment.

Jenkins va dir: "Li vaig dir que lamentava molt que fos tan tràgic i la vaig abraçar i ella em va tornar l'abraçada. Ella seguia dient 'No puc creure-ho, vull veure el meu nadó'".

Ianto va ser declarat mort al lloc i la seva causa de mort va ser una "lesió important al cap".