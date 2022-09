Policia Nacional i Mossos d'Esquadra detenen tres homes per presumptament robar a 15 empreses i vivendes de Catalunya. - CNP I MOSSOS

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han detingut tres homes que presumptament pertanyien a un grup criminal relacionat amb 15 robatoris en empreses i vivendes de diversos municipis de les províncies de Barcelona , Girona i Tarragona .

En un comunicat aquest dimarts, els dos cossos policials han explicat que la investigació del cas va començar al març, quan la Policia Nacional va detenir un home per presumptament robar a quatre empreses.

En paral·lel, els Mossos van identificar diverses persones per diferents robatoris en empreses, generalment en polígons industrials, usant el mètode del butró per entrar pel sostre i per la paret i emportar-se material i diners de la caixa.

En investigar-los van detectar que després van passar a robar a cases aïllades o d'urbanitzacions a la nit per emportar-se roba, joies i dispositius electrònics per revendre'ls.

Les tres detencions es van fer el 31 d'agost durant tres registres a casa dels arrestats --tots han quedat en llibertat provisional després de passar a disposició judicial-- i la policia manté la investigació oberta i no descarta més detencions.

GRUP "MOLT ACTIU"



La policia i els Mossos van crear un grup de treball conjunt per investigar el cas i han constatat que es tracta d'un grup "molt actiu i que tenia un abast territorial considerable" a diferents comarques catalanes.

Creuen que estava format per sis homes d'entre 30 i 56 anys i que eren "metòdics" en els robatoris, actuant sempre de la mateixa manera: un portava amb cotxe la resta fins a una zona propera al lloc on volien robar, des d'allà anaven a peu i després tornaven al mateix punt on els esperava el company amb el cotxe.

Els detinguts van passar a disposició judicial el 2 de setembre i el jutge en va decretar la llibertat amb càrrecs.