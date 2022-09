Arxiu - Mossos d'Esquadra

Els Mossos d'Esquadra han investigat i traslladat a un jutge la denúncia contra un membre del Club Hoquei Mataró (Barcelona) per presumptament abusar sexualment fa uns 10 anys d'un menor que aleshores era jugador del club, han explicat fonts policials.

La policia va prendre declaració al denunciat i després va enviar el cas a un jutjat de Mataró, i segons ha avançat TV Mataró es tracta d'un home de 79 anys que ha estat vinculat al club des de la seva fundació.

La junta directiva del club ha explicat en un comunicat que es tracta d'"una persona llargament lligada" a l'entitat i ha mostrat la seva condemna davant de qualsevol assetjament, abús o agressió sexual.

El club s'ha posat "a disposició del denunciant i d'altres possibles víctimes" i s'ha compromès a posar tots els seus recursos per col·laborar amb les autoritats que investiguin el cas.

Ha afegit que revisarà els protocols i reglaments interns per "evitar situacions de risc, formar els col·laboradors en la detecció de conductes impròpies i assegurar que situacions com la denunciada no hi tinguin cabuda" a l'entitat.