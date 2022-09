Imatge de la porta d'accés de la Catedral de Màlaga cremada - CNP

Agents de la Policia Nacional han detingut un home de 58 anys per suposadament provocar un incendi en una de les portes de la Catedral de Màlaga el 27 de juny a la nit que va causar danys valorats en uns 850 euros.

Segons han informat des de la Comissaria provincial, el sospitós, que compta amb una trentena d'antecedents policials, hauria fet servir suposadament un líquid inflamable com a substància accelerant del foc, sufocat per bombers abans que les flames s'estenguessin per altres àrees del monument.

L'incendi es va produir a la porta de la Catedral per carrer Císter cap a les 22.20 hores del dia esmentat i va ser un responsable de conservació del monument qui va denunciar els fets a la Comissaria de Districte Centre, han assenyalat a través d'un comunicat.

Segons la investigació, un home va travessar la reixa del perímetre exterior de la Catedral i, tot seguit, va ruixar un líquid inflamable sobre aquesta porta d'accés al temple, coneguda com la Porta de les Cadenes, i va provocar l'incendi.

El presumpte artífex dels fets va ser captat per les càmeres de seguretat ubicades a la zona del succés. El sospitós presentava una coixesa a la cama esquerra que en va facilitar la posterior identificació.

Els investigadors, recolzats en un informe fisonòmic de Policia Científica, van identificar el presumpte autor dels fets, els patrons de marxa dels quals i les seves particularitats anatòmiques coincidien amb el subjecte captat per les imatges de vigilància. El dia 5 de setembre passat, els agents van detenir el sospitós.