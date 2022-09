John torcasio 2f33ykzzPCU unsplash

Un home va ser assassinat per un cangur que tenia a casa seva, va anunciar la policia a Austràlia. L'home de 77 anys, el nom del qual encara no es coneix, va ser trobat per un parent greument ferit a casa seva a Redmond, a uns 320 quilòmetres de Perth, a l'oest d'Austràlia, dilluns.

Els paramèdics van arribar al lloc i van intentar tractar l'home però, segons els informes, l'agressiu marsupial els va intentar agredir . Finalment van trucar a la policia, que va matar l'animal a trets. Posteriorment, l'home va ser declarat mort al lloc.

"El cangur representava una amenaça continuada per als serveis d'emergència", va dir la policia en un comunicat.



Un portaveu de la policia australiana ha afirmat als mitjans que creuen que la víctima va ser atacada pel cangur aquell mateix dia. A més, asseguren que l'animal estava captiu en propietat de l'home assassinat, que el tenia com a mascota.

Si bé aquests animals generalment no es consideren directament perillosos, se sap que reaccionen agressivament quan se'ls provoca o se senten acorralats. Els atacs de cangur a humans són rars, però es coneixen. Al juliol, una dona de 67 anys a Queensland va patir talls i una cama trencada quan va ser atacada mentre caminava.

Una nena de tres anys també va resultar amb ferides greus al cap després d'un atac de cangur a Nova Gal·les del Sud al març.

Tot i això, els atacs fatals són extremadament rars, i la mort de l'home dilluns és la primera coneguda des de 1936.

Els cangurs poden mesurar més de dos metres d'alçada i pesar entre 26 i 66 kg, depenent de la raça. Les seves poderoses potes del darrere i fortes urpes els converteixen en potencialment letals quan són amenaçats. "Certament, si estan acorralats o en algun tipus d'angoixa, això pot ser força perillós", va dir a ABC el professor Graeme Coulson, expert en comportament de cangurs.