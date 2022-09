Captura del vídeo gravat pels testimonis de l'agreïsió ocorreguda en un parc de Sant Bi/ @predatole

Entre plors dels menors presents a l'escena i l'intent d'un menor de frenar la mare agressora, aquesta es va llançar agressivament a buscar una menor que era a terra amb la seva mare. La dona va tirar fortament els cabells de la petita i va agafar del coll la seva mare, que intentava protegir la seva filla.



"Què li has fet, què li has fet?", cridava embogida l'agressora. Els fets han estat gravats per persones que estaven al moment de la baralla en un parc a Sant Boi.

La mare de la menor agredida ha presentat el vídeo com a prova per presentar la denúncia davant de la comissària de Mossos local.