Cala Bona, a Mallorca @p

Un submarinista d'entre 40 i 50 anys ha estat trobat aquest dimecres sense vida a la platja de Cala Bona.

Segons han confirmat fonts properes als fets, l'home encara no ha estat identificat, ja que només portava un neoprè, sense documentació a sobre. Tampoc no es coneixen les causes de la mort, encara que de moment tot apunta que s'ha ofegat recentment, possiblement aquest mateix matí.

Una persona que passejava per la zona ha estat la que ha vist l'home a l'aigua i ha donat l'avís als serveis d'emergències. La Guàrdia Civil s'ha desplaçat també al lloc i ha obert una investigació per aclarir els fets.

El cos sense vida ha estat traslladat al club nàutic de la zona, en espera de l'arribada del forense , que farà una primera inspecció ocular.