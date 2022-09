Aquesta setmana, una dona de Texas de 29 anys està sent jutjada per presumptament matar la seva amiga embarassada, després treure el nen de l'úter de la víctima i intentar fer-ho passar com a propi.

Parker va ser arrestada a Oklahoma el 2020 i es va declarar innocent d'assassinat en primer grau i segrest després que Reagan Simmons Hancock , de 21 anys, fos trobada morta a casa de New Boston al voltant de les 10:20 del 9 d'octubre de 2020.

Taylor René Parker, Regan Michelle Simmons-Hancock. FACEBOOK

Simmons Hancock tenia aproximadament set mesos i mig d'embaràs quan van treure-li el nen de l'úter.

Parker va ser detinguda per la policia estatal de Texas després de l'atac, quan una patrulla la va parar per conduir per sobre de la velocitat permesa. Segons els informes, li va dir a l'oficial que havia donat a llum a un costat de la carretera i que el nadó no respirava.

Parker i el nadó van ser traslladats en ambulància al McCurtain Memorial Hospital a Idabel, Oklahoma. El personal de l'hospital sospitava de Parker quan es va negar que els metges la revisessin. El bebè va morir a l'hospital.

Les autoritats van revelar a la cort que Simmons Hancock va ser apunyalada més de 100 vegades i li van aixafar el crani amb un martell abans d'usar un bisturí per extreure el nadó per néixer.

L'assistent del fiscal de districte, Kelley Crisp, va dir al jurat que Parker és "una actriu de primer ordre" que va mentir sobre estar embarassada durant gairebé 10 mesos per mantenir el seu xicot a prop.

Crisp va dir que Parker es va disfressar per semblar embarassada, va fingir ultrasons, va tenir una festa de revelació de gènere i fins i tot va publicar sobre el seu fals embaràs a les xarxes socials. “Les mentides i el frau segueixen i segueixen; les capes de frau són sorprenents”, va dir Crisp. “Hauràs d'entendre el frau per entendre què va passar el 9 d'octubre. Això va començar amb mesos i mesos d'anticipació fins que va passar el punt de no tornada i va acabar en homicidi”, sentencia.