Enfadat perquè li van demanar que pagués el lloguer, un home identificat com a Sanjay Gupta, juntament amb 30 persones més, va atacar l'amo d'una botiga a l'àrea de Vithalwadi a Maharashtra (Índia) i va amenaçar de matar-lo a ell ia tota la seva família també.

Mukesh Wadhwa, propietari d'una botiga anomenada de sabons, havia llogat el local a una persona anomenada Sanjay Gupta.

Més tard, Mukesh va qüestionar repetidament Sanjay per no pagar el lloguer a temps. I enfadat per això, Sanjay, juntament amb 30 persones més, va atacar Mukesh i va amenaçar de matar tota la seva família. Mukesh va patir una lesió greu al cap a l'atac.

L'inspector superior de policia, Sanjay Gaikwad, de la comissaria de policia de Vitthalwadi, va dir: “S'ha registrat un cas en contra i s'estan fent més investigacions”.