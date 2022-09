Arxiu - Façana del Palau de Justícia de Catalunya, seu del TSJC i de l'Audiència de Barcelona.

El jurat popular de l'Audiència de Barcelona encarregat de jutjar l'home acusat de deixar morir la seva dona a Manresa (Barcelona) el 2018 ho ha declarat no culpable, i per això se li haurà de dictar una sentència absolutòria.

Durant la lectura del veredicte, el jurat ha manifestat amb dos vots en contra i set a favor que l'acusat no és culpable d'"haver-li causat la mort per omissió del deure de cura o no fent res per evitar el desenllaç fatal".

Així, doncs, el president del tribunal s'ha dirigit a l'acusat i li ha explicat la decisió del jurat popular i ha emès sentència absolutòria 'in voce', i també ha felicitat al seu advocat d'ofici el "treball ben fet".

El desembre del 2018, després que la víctima estigués tres mesos enllitat i sense deixar-se ajudar, l'home va trucar a emergències perquè va notar que la dona estava "molt malament" --segons va declarar al judici--, ia l'hospital la dona va acabar mort a causa d'un xoc sèptic causat per múltiples úlceres i nafres infectades per tot el cos.

Durant el judici, l'acusat va explicar que la dona no volia atenció mèdica, motiu pel qual no va trucar abans a urgències : "No anava al metge perquè com que ella era metge es cuidava ella. Jo volia que fos, però ella no volia anar de cap manera i s'enfadava si li deia anar-hi".

Al principi, la Fiscalia demanava 13 anys de presó per un presumpte delicte d'homicidi, encara que alternativament reclamava cinc anys per presumpte homicidi per imprudència greu i una multa de 1.800 euros per omissió del deure d'auxili, encara que a les conclusions finals, després d'escoltar als testimonis, va retirar les penes alternatives i va deixar només la pena per presumpte homicidi.