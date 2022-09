Mina està jugant a l'Al-Xabab saudita. Foto: @AlShababSaudiFC

L' Audiència d'Almeria decideix aquest divendres 16 de setembre sobre la petició d'ingrés a la presó per estar condemnat a quatre anys de presó per abús sexual per al futbolista Santi Mina , que no serà present a la sala i compareixerà per videoconferència des d'Aràbia Saudita .



El tribunal de la Secció Tercera ha accedit que Mina, que milita actualment a les files de l'equip Al-Xabab, no tingui la "necessitat" de desplaçar-se fins a Almeria, segons ha informat en un comunicat el Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia .



El TSJA ha comunicat que la sessió està assenyalat a les 10.00 hores i que se celebrarà a porta tancada . Hi assistiran el representant del Ministeri Fiscal i els lletrats de l'acusació i de la defensa.

POSSIBILITAT DE RECURS

El tribunal de la Secció Tercera que va condemnar Santi Mina per abusar sexualment d'una dona el 2017 durant unes vacances al municipi de Mojácar (Almeria) encara té pendent de resoldre l'aclariment de sentència que va sol·licitar l'advocat que defensa el futbolista condemnat.



Un cop resolta aquesta qüestió, se li atorgarà un termini perquè, si ho estima oportú, presenti recurs d'apel·lació davant de la Sala Civil i Penal del TSJA, segons ha precisat

"RISC DE FUGA"

L'acusació particular va interessar el 25 d'agost passat al tribunal l' ingrés a la presó provisional del futbolista en espera que es resolguin els recursos d'apel·lació contra la sentència anunciats a l'alt tribunal andalús.



Estima que la marxa de Santi Mina a l'Aràbia Saudita per vestir la samarreta de l'equip Al-Xabab durant aquesta temporada 2022-2023 ha suposat un "increment desproporcionat de risc de fuga de la justícia".



L'Audiència Provincial d'Almeria va condemnar al maig quatre anys de presó Santi Mina i va absoldre el també futbolista David Goldar, contra qui el Ministeri Fiscal no va formular acusació, si bé la víctima el va asseure a la banqueta al considerar-lo cooperador necessari.



La sentència va imposar a Mina, que no hauria actuat amb violència o intimidació com va considerar el fiscal per qualificar com a delicte d'agressió sexual, però sí amb prevaliment, la mesura de llibertat vigilada per període de cinc anys i el pagament d'una indemnització de 50.000 euros pels danys morals.



A més, li va prohibir aproximar-se a menys de 500 metres de la víctima, el seu domicili o qualsevol altre que freqüent i d'establir-hi, per qualsevol mitjà de comunicació directe, informàtic o telemàtic, contacte escrit, verbal o visual, tot això durant 12 anys.