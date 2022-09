Arxiu - Festeig taurí de bous al carrer a Puçol, en una imatge d'arxiu - AJUNTAMENT DE PUÇOL (VALENCIA) - Arxiu

Un avi de 80 anys ha mort aquest dijous després de ser banyejat per una vaquilla als bous al carrer de Canet d'en Berenguer (València), segons han confirmat a Europa Press fonts sanitàries. L'home, la vuitena víctima mortal en aquest tipus de festejos durant l'estiu a la Comunitat Valenciana, estava ingressat a l'hospital de Sagunt.

Els fets han passat dimecres a la tarda durant la celebració dels bous, quan l'home, que es trobava sota un cadafal, segons sembla, es va despistar i en el moment en què es disposava a abandonar el recinte va ser envestit a gran velocitat per una vaquilla, segons ha relatat a Europa Press l'alcalde de la localitat, Pere Antoni Chordá.

L'ancià, que no era veí del municipi valencià, va patir diversos cops, així com el trencament de diverses costelles i la fissura d'un pulmó a conseqüència de l'envestida , per la qual cosa va ser ingressat a l'hospital de Sagunt.

L'Ajuntament de Canet, que ha lamentat els fets, s'ha reunit aquest dijous amb l'organització de les festes, que no són de competència municipal, per estudiar "totes les opcions" després del succés i per posar a la seva disposició "tota la maquinària administrativa".

El consistori ha plantejat la possibilitat de declarar un dia de dol i de suspendre durant el mateix els festejos previstos, situació que finalment s'ha descartat ja que l'organització "té tancades les assegurances i l'assistència d'ambulàncies i tota una tramitació administrativa força densa" , segons ha assenyalat l'alcalde, que ha justificat que aquest escenari "impedeix avui dia" ajornar les festes, com era la intenció de l'Ajuntament.

TRES MINUTS DE SILENCI



Tot i això, el consistori ha convocat tres minuts de silenci , un per a cada acte taurí d'aquest dijous, amb la intenció de transmetre així els condols i la "consternació" del poble després de l'"impacte" del que ha passat, així com per "donar visibilitat a aquest tipus de riscos que per a molts de nosaltres són intrínsecs però que hi són", ha manifestat Chordá.

La víctima mortal a Canet és la vuitena víctima mortal en aquest tipus de festejos aquest estiu a la Comunitat Valenciana . Preguntat per aquest assumpte, Chordà ha argumentat que Canet és una localitat "amb tradició taurina" --de fet les festes van començar el dia 5 de setembre passat-- i ha defensat l'actuació del consistori per tal de celebrar aquests esdeveniments "amb seguretat ".

Així, ha apuntat que, des de la competència municipal, s'han nomenat sis operatius policials perquè vetllen "en tot moment" per la seguretat dels participants a les festes taurines i perquè cap menor accedeixi al recinte i que cap persona ho faci baix els efectes de lalcohol o les drogues. "Per això podem vetllar, és la nostra feina i competència, i complim", ha defensat.

En qualsevol cas, ha reconegut que la mort de la persona gran ha resultat ser "una desgràcia", però ha subratllat que es tracta d'una situació "puntual" que està, a més, "fora del nostre abast" , en haver-se tractat en aquesta ocasió de "una badada".

Tot i així, ha apostat per "aprendre" d'aquestes situacions per "intentar millorar de cara al futur" i ha obert la porta a canviar els recorreguts de les festes per fer-los "encara més segurs". "Però en aquestes festes, si es fan amb seguretat, no hi ha d'haver cap problema (...), va ser un accident i hem tingut mala sort", ha recalcat.