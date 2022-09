Foto: Victòria Jones / PA Wire



Dos policies del Regne Unit han resultat ferits aquest divendres 16 de setembre després de ser apunyalats per un home no identificat a prop Leicester Square, una de les places més cèntriques de Londres.

La Policia Metropolitana ha assenyalat que el sospitós ha estat detingut després de l'ús d'un tàser per part d'un agent i ha afegit que després ha estat hospitalitzat. Els dos policies ferits també estan ingressats en un hospital, sense que hi hagi més detalls sobre el seu estat . Un portaveu de l'organisme ha indicat que "hi ha en marxa investigacions al voltant de les circumstàncies que envolten l'incident", segons ha informat el diari The Telegraph . L'avinguda Shaftesbury ha estat tancada a la zona propera al carrer Macclesfield enmig d'un important desplegament policial.

L'alcalde de la ciutat, Sadiq Khan, ha condemnat el "totalment terrible" atac. "Aquests valents oficials complien el seu deure i recolzaven el públic en aquest moment crucial per al nostre país", ha dit, en referència a la mort la setmana passada de la reina Isabel II.

Khan ha posat èmfasi que "els atacs contra la policia no seran tolerats i qualsevol responsable serà detingut i jutjat". "Demano a tots els que tinguin informació que facin un pas endavant per garantir que el responsable d'aquest fastigós atac sent tot el pes de la llei", ha reblat.