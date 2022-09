Serra - UNSPLASH

Una parella d'Arkansas (Estats Units) està acusada d'un delicte greu de primer grau per posar en perill un menor. Segons una declaració jurada presentada al Tribunal de Circuit del Comtat de Boone, a la qual ha tingut accés PEOPLE, Shannon Cox, de 48 anys, va ser arrestat a principis del mes passat després d'usar una serra per tallar la cama pròpia davant la seva filla de 5 anys després que la seva mare Sandy Cox, de 30 anys, la deixés a casa.

Dimarts 2 d'agost, els oficials de policia del comtat de Boone van respondre a les alertes ciutadanes que denunciaven que hi havia un home al carrer amb la cama amputada . Quan la policia va trobar Cox, estava nu davant d'una residència sense la cama. Va ser traslladat amb avió a un hospital proper.

La seva dona, Sandy, no era a casa en aquell moment, i li va dir a la policia que el seu marit estava "actuant de manera estranya tot el dia", però que "no la va tocar mai" i "només estava abusant (d'ella) verbalment ", segons la declaració jurada. “Sandy va dir que ell li estava dient que era Jesucrist i que ella necessitava estar bé amb el senyor. Sandy va dir que després es va tornar violent amb ella i va dir que ell era Satanàs”, asseguren des del departament policial. "Li va dir a Sandy que li arrencaria el cap i va continuar proferint amenaces verbals", prossegueixen.

Sandy va fugir de casa perquè "tenia por que Shannon la matés" i se'n va anar a viure amb un amic, deixant la seva filla a casa. “Quan vaig preguntar a Sandy per què no es va emportar la seva filla amb ella, va dir que el preocupava que Shannon la matés i que no la preocupava la seva filla”, assegura el caporal Jason Brisco.

La seva filla, que va ser entrevistada en un centre de protecció de menors, va confirmar que era present en el moment que el seu pare li va amputar la cama. Encara semblava estar en estat de xoc i es va recomanar que se sotmetés a assessorament abans de fer més entrevistes.

Shannon i Sandy van ser alliberats amb una fiança de 10.000 dòlars i seran jutjats a mitjans octubre.