L'acusat d'intentar matar la seva parella i que creia que era la seva amant el 2020 a Palma, assegut aquest divendres a l'Audiència Provincial. - EUROPA PRESS

Un agent de Policia Nacional que va intervenir el 2020 en l?intent d?assassinat d?una dona a mans de la seva parella a Palma ha relatat que, quan l?home va ser detingut i li van informar que li imputarien una temptativa d?homicidi, aquest va dir que ho sabia "perfectament" i que va afegir: " La pena és que no l'he matat ".

L'agent ha prestat declaració com a testimoni al judici que ha celebrat aquest divendres l'Audiència Provincial de les Balears. A més de l'incident amb la seva exparella, el processat també va intentar apunyalar un altre home perquè creia que era amant de la seva dona.

Per tot això, el detingut s?enfronta a una pena de 25 anys de presó per diversos delictes de maltractaments, un delicte d?assassinat en grau de temptativa, un d?homicidi en grau de temptativa i un altre d?amenaces greus . L'advocada de la víctima sol·licita una pena de 18 anys a l'acusar només pels delictes que afecten la dona.

Al judici, l'acusat ha afirmat que el dia dels fets havia consumit cerveses, ginebra i cocaïna i que no recorda res de l'agressió. Segons ha declarat, després de sortir de l'obra en què treballava va passar per dos bars i quan va arribar a casa "anava bastant cacau".

L'home també ha negat que habitualment maltractés o insultés la que havia estat la seva parella durant prop de 20 anys. "Mai, mai, mai per part meva ha rebut maltractament, ni físic ni psicològic", ha asseverat.

CREIA QUE TENIA UN AMANT

Tot i això, sí que ha reconegut que la setmana anterior a l'incident, va insultar la seva parella després de veure-la "pujar al pis" d'un home que ell creia que era la seva amant. "Com entendrà vostè [a la fiscal], me'n vaig anar cap a casa i sabent d'on venia... Imagini's", deia a la sala de judicis.

En aquest punt la fiscal li ha demanat que especifiqués el que va passar i ell ha admès que va anomenar "de tot" la seva parella, incloent insults com a "puta" o "guarra". "Li vaig dir que marxés a casa del negre a dormir".

"¿Vostè sospitava que era l'amant de la seva dona?", ha preguntat la fiscal. "Sospitava, no", ha respost el processat, donant a entendre que n'estava segur. L'home insistia que la víctima "deia que se n'anava amb les amigues" i en realitat estava amb un altre. "¿No podria ser el seu amic?", ha preguntat aleshores la representant del Ministeri Públic. "D'acord", ha contestat ell de males maneres.

L'acusat ha afegit que l'altre home "sempre acompanyava" la víctima a la porta de casa. "I em molestava. No em semblava bé", ha dit. Un dia la víctima va sortir deixant-se el telèfon a casa i ell el va agafar i va veure un missatge de l?altre home, que era "més que afectuós".

Si bé la dona ha relatat que feia més d'un any que li havia dit que volia posar fi a la relació, l'acusat ha sostingut que va ser quan es va produir el conflicte pel missatge del mòbil, només una setmana abans. La dona, per part seva, ha explicat que no podia marxar de la casa per incapacitat econòmica, i que per això seguien convivint.

Quan la fiscal ha preguntat si ell acceptava la ruptura, la resposta ha estat: “Quin remei”. A això ha afegit que volia continuar amb la seva parella, i ha negat que la controlés o la considerés de la seva propietat.

L'home ha sostingut que la setmana anterior al presumpte intent d'assassinat s'ho va passar "malament" perquè s'havia "anat tot a la merda", i que va ser per això que va consumir cocaïna dues vegades.

ELS TESTIMONIS NEGUEN QUE ESTORÉS EBRIO

Tot i això, pràcticament tots els testimonis --la víctima, el seu fill, la nòvia d'aquest i els policies que van anar al domicili-- han coincidit en contradir l'home i assenyalar que no presentava cap símptoma d'embriaguesa ni drogues.

La víctima s'ha mostrat segura que el marit no estava borratxo. "Ho sé perquè el conec", ha emfatitzat. Ni feia olor d'alcohol ni li hauria donat temps a estar pels bars per l'hora que va arribar a casa. A més, "mai" el va veure prendre cocaïna els anys que van estar junts.

La dona ha explicat que aquell dia ell ja era a casa quan ella arribava de passejar la gossa de la família. La dona li va dir que sortiria amb les seves amigues a prendre alguna cosa. "Es va posar com boig, em va tirar a terra, em va agafar dels cabells, em va donar puntades de peu...", ha declarat, explicant també que li va trencar el mòbil.

"ME MATARÉ EL NEGRE I DESPRÉS A TU"

En aquell moment es trobaven al domicili el seu fill i la seva xicota de llavors, que en sentir els crits van córrer a separar-los. Segons han relatat tots, el pare de la família va agafar un ganivet de serra de 20 centímetres de la cuina, i se'n va anar de la casa proferint amenaces. "Li vaig dir que on anava amb aquest ganivet i em va dir: 'Em mataré el negre i després a tu'" , ha explicat la dona, que va intentar avisar el seu amic però no va poder perquè l'agressor li havia "destrossat" el mòbil.

Pel que sembla, després de sortir de la casa el processat se'n va anar al domicili de l'home que considerava amant de la seva dona, aporrejant la porta molt alterat. Li va obrir el company de pis, que ha explicat que es va presentar com "un amic" per aconseguir que li obrís la porta. Quan l'acusat va veure el suposat amant, va treure el ganivet i va intentar arribar-hi, però el company de pis ràpidament va empènyer la porta atrapant-li el braç i finalment entre tots dos van aconseguir tancar-la.

Una estona més tard l'home va tornar al seu domicili familiar, presumptament entrant d'amagat per la terrassa, i en un passadís va escometre la seva dona per l'esquena amb el ganivet, a la zona lumbar.

"Va saltar sense fer soroll, va venir al darrere i va ser quan vaig notar el ganivet. Vaig pegar un xisclet, el meu fill i la seva nòvia es van tirar a sobre i em van dir que em fos corrent. Vaig sortir i vaig estar al carrer una hora sagnant", ha dit. resumit la víctima, que ha comentat que si no hagués estat el seu fill a casa "potser no estaria aquí".

Després d'això va venir la policia, que va reduir i detenir l'home. Tots els testimonis van escoltar, mentre se l'emportaven, que tornava a amenaçar l'altre home dient-li: "Ja te'n pots anar al teu país, perquè així que surti aniré per tu i et mataré". El ganivet va ser trobat per la policia clavat en una paret de pladur.

MALS TRACTES HABITUALS

Els serveis sanitaris van traslladar immediatament la víctima a un hospital per la possibilitat que hagués patit lesions internes importants. Segons els policies, la dona estava en estat d'ansietat greu.

"Deia que, per favor, això havia d'acabar, que ens ho portéssim perquè feia tres anys que patia maltractaments i ja no podia més. Que qualsevol dia apareixeria a l'habitatge i la mataria", ha detallat un agent.

I és que a més d'aquesta greu agressió, la dona ha afegit que la seva parella la sotmetia a maltractaments, de manera "esporàdica", però que no ho va denunciar al seu moment. Això ha estat corroborat pel seu fill i l'exnòvia d'aquest, que fins i tot hauria patit amenaces de l'acusat per haver trucat a la policia en una ocasió en què el pare hauria sacsejat la mare del coll. "Ens va dir que si ens tornàvem a entrometre ens rebentaria", ha explicat la noia.

El judici ha quedat suspès per problemes tècnics per dur a terme la declaració de la segona víctima, l'home que l'acusat creia amant de la seva dona. La Fiscalia considera que el testimoni és fonamental en el cas.