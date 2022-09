En estat crític, l'home rescatat d'un cotxe durant la pluja a Mataró | @ep

L?home rescatat divendres d?un cotxe encallat per l?aigua de la pluja en un pas subterrani de la N-II a Mataró segueix en estat crític aquest dissabte al matí al? UCI de l ?Hospital de Mataró.

Ho ha dit l'alcalde, David Bote, en declaracions al canal 3/24 sobre les conseqüències de la pluja, i ha agraït la feina dels bombers i policies que van rescatar l'home.

Bote ha explicat que aquest dissabte al matí s'ha recuperat la normalitat "en passos subterranis i altres elements de la via pública", encara que se segueix treballant en equipaments tancats el cap de setmana, com a escoles.

Sobre si el Pas del Cargol va haver d'estar tancat als cotxes, ha recordat que hi havia senyalització adequada "per evitar que aquestes situacions es donin", i per això l'usuari ha de ser prudent, tot i que ha afegit que el pla de protecció civil sempre pot ser millorable, si bé es va activar així que van rebre l'alerta de Protecció Civil.

A més, ha destacat que "no era l'única incidència" que en aquells moments comportava riscos, sinó també d'altres, com les filtracions d'aigua en vivendes que es van haver de desallotjar.

"És una quantitat d'aigua extraordinària en poc temps que genera en un període de temps molt curt moltíssimes incidències, i totes s'havien d'atendre", ha afegit.

Pel que fa a la situació del port, ha dit que ja es recupera la normalitat i que el més important és que el vaixell enfonsat divendres no va tenir escapament de combustible.