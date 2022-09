Bolca una furgoneta a la plaça John Kennedy de Barcelona després de fugir de la Guàrdia Urbana | @ep

Una furgoneta ha bolcat i els seus tres ocupants han resultat ferits lleus aquest diumenge al migdia a la plaça John Kennedy de Barcelona mentre fugia de la Guàrdia Urbana.

Cap a les 14.30 hores, una patrulla ha ordenat a la furgoneta parar, però aquesta ha iniciat "una breu marxa" i la policia l'ha seguit fins que ha bolcat, informen fonts de la Guàrdia Urbana a Europa Press.

El conductor, que s'ha negat a sotmetre's al test d'alcohol i drogues, ha quedat com a investigat per suposada conducció temerària, ia la furgoneta no s'ha trobat cap element rellevant a nivell policial.