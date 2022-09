Una de les platges de Roses. Foto: Costa Brava

Un ancià d'origen alemany està desaparegut des del passat diumenge 18. Se'l va veure, per última vegada, a la platja de Roses. Per localitzar-lo, s'ha activat un dispositiu dels cossos d'emergències per a la cerca, han informat Salvament Marítim i els Bombers de la Generalitat a Europa Press aquest dilluns 19.

Una empresa de lloguer d'embarcacions de la zona va avisar de la desaparició d'un client cap a les 11 del matí, i els cossos d'emergència van trobar la barca amb quatre milles al sud de Roses.

Al dispositiu de cerca participen Salvament Marítim, els Bombers, Mossos i Guàrdia Civil i inclou mitjans aeris i marítims, així com dotacions terrestres.