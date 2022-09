El Tribunal Suprem (TS) ha confirmat la condemna de presó permanent revisable que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), i que va confirmar l'Audiència de Barcelona, va imposar un home per violar i assassinar una nena de 13 anys. anys a Vilanova i la Geltrú el 2018 .

La sentència, recollida per Europa Press , assegura que l'autor, "aprofitant que la menor baixava sola les escales de la casa dels seus avis, la va interceptar i la va introduir al seu domicili en contra de la seva voluntat". Alhora, constata que l'home es va abalançar sobre la menor "amb la intenció d'atemptar contra la seva llibertat sexual i el va portar a terme amenaçant-lo amb un ganivet", i que posteriorment la va asfixiar, fins que va acabar amb la seva vida.

L'home va ser condemnat a set anys de presó per un delicte d'agressió sexual ia presó permanent revisable per assassinat amb traïdoria i amb acarnissament .

Els magistrats han assegurat que no es va tractar d?una mort per un accident, o per una malaltia, sinó per la conducta perversa d?una persona, i van assenyalar "la maldat brutal sense finalitat". També han recordat que "la manera d'acabar amb una vida per asfíxia és lenta, agonitzant, conscient i cruel", i que hi va haver crueltat per les contusions i les ferides d'arma blanca.

JUDICI



La defensa de l'acusat va assegurar al judici que ell "pensava que s'estava defensant d'un lladre que era a casa seva", després d'haver consumit una gran quantitat d'alcohol i cocaïna i que, sense voler-ho, la va matar.

Tot i això, l'acusació particular ha assegurat que el crim "és l'obra d'una persona calculadora i que sabia perfectament el que estava fent", i ha mantingut que després d'asfixiar la menor la va apunyalar diverses vegades perquè les ferides coincidissin amb la seva versió de que l'havia confosa amb un lladre de qui va intentar defensar-se.