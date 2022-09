Cotxe de la Policia Nacional

La Policia Nacional ha detingut un home a Alacant per saltar-se una ordre d'allunyament per amenaçar la seva exparella i assaltar el seu habitatge per presumptament intentar agredir-lo. L'arrestat va ser sorprès pels veïns quan va accedir al domicili de la víctima després d'escalar fins al novè pis d'un edifici ubicat al centre de la capital, segons han informat fonts policials.

El Jutjat de Violència sobre la Dona 2 d'Alacant n'ha decretat l'ingrés a la presó. A més, la magistrada ha acordat la prohibició de comunicació per qualsevol mitjà i d'aproximació a menys de 500 metres del domicili , lloc de treball o qualsevol lloc freqüentat per la víctima mentre duri la tramitació de la causa, han confirmat fonts del TSJCV.

Els fets van passar dissabte passat quan l'home, que havia sortit recentment de presó després de complir condemna per un delicte de maltractaments cap a la seva exparella, va anar a buscar la dona al quedar en llibertat per mostrar el seu penediment.

La víctima no va acceptar les disculpes, i per això l'acusat va tornar de matinada al domicili de la dona per intentar accedir a casa seva escalant per l'edifici amb l'objectiu suposadament d'agredir-la, tal com ha avançat el diari 'Información'.

En aquell moment, els veïns van avisar la Policia Nacional, que es va personar a l'immoble per intentar arrestar l'home, que paral·lelament va aconseguir assaltar l'habitatge de la dona . En aquell moment, la víctima va aconseguir fugir mentre una altra persona que era a l'interior de la casa es va enfrontar a l'acusat, segons les mateixes fonts policials.

En veure's acorralat tant pels efectius com pels veïns que presenciaven el que passava, l'home va intentar tornar a fugir pels balcons de l'edifici però va ser interceptat i arrestat pels agents una vegada va arribar a terra.

Finalment, el Jutjat de Violència sobre la Dona 2 d'Alacant ha acordat aquest dilluns l'ingrés a la presó preventiva del detingut en el marc d'unes diligències prèvies obertes, inicialment i sense perjudici de qualificació ulterior, per un delicte de trencament de condemna, dos delictes d'aplanament de casa i un delicte lleu de lesions.

La magistrada ha acordat, també com a mesura cautelar, la prohibició de comunicació per qualsevol mitjà o procediment i d'aproximació a menys de 500 metres del domicili , lloc de treball o qualsevol lloc freqüentat per la víctima mentre duri la tramitació de la causa i fins que sobre aquesta recaigui una resolució definitiva.