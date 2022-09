Flames - Recurs UNSPLASH

Un pare va cremar viu el seu fill a casa després que el nen no sabés respondre una pregunta dels deures. L'horrible incident va ocórrer al departament de Karachi, Pakistan . Nazir Khan, el pare, es va angoixar perquè el seu fill de 12 anys no podia fer els deures que li havien encomanat a l'escola.

El pare Nazir va abocar querosè sobre Shaheer Khan i va encendre un fòsfor, en un intent de terroritzar el nen perquè acabés els seus deures . Però l'amenaça es va consumar, i pel que sembla, accidentalment, la flama va encendre l'oli i va calar foc al nen.

En escoltar els crits maníacs del seu fill, la mare Shazia va entrar corrent a l'habitació on tots dos pares, en estat de pànic, van llançar mantes i roba sobre el nen en flames en un intent desesperat per extingir les flames.

El nen de 12 anys va patir cremades greus i va ser traslladat immediatament a l'hospital. Desafortunadament, els metges no van poder fer res per salvar-ho i va morir dos dies després com a resultat de les seves ferides.

Després de l'incident de terror, la mare va trigar dos dies a plorar la mort inexplicable del seu fill, i posteriorment va anar a la policia a denunciar el marit.



La policia va arrestar Nazir el 17 de setembre i romandrà sota custòdia fins al judici el 24 de setembre.