Una bebè de quatre mesos va ser rescatada amb vida després que un edifici de quatre pisos s'hi esfondrés. Imatges increïbles mostren la bebè, coberta de pols però viva, sent treta de la runa per un rescatista i abans que se la portin en una ambulància a Jordània . No obstant això, 14 persones van ser trobades mortes entre la runa.

L'edifici de quatre pisos es va esfondrar en un dels barris més antics d'Amman i el nadó, anomenat Malak, hi va quedar atrapat durant 30 hores. Els funcionaris jordans que van publicar imatges del rescat van dir que era "una icona d'esperança i vida".



Els esforços de recerca a la capital jordana ara han arribat al final i 10 persones van quedar brutalment ferides.