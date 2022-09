Antic edifici dels Maristes de Sabadell / Wikipedia Commons

Un professor d'educació física dels antics Maristes de Sabadell s'ha posat en llibertat després de ser detingut per presumptes agressions sexuals a una alumna, segons ha avançat el Diari ARA. L'investigat, que actualment té 55 anys, en tenia 40 quan presumptament va cometre els delictes amb una nena de 13 anys en aquell moment.

La relació entre tots dos va començar el 2008 i es va allargar fins al 2017 , cosa que va provocar problemes en la salut mental de la jove, que sentia que vivia una "doble vida" per no poder dir a ningú la relació que estava mantenint. Finalment, va anar a un psicòleg en què es va poder adonar que la relació que va mantenir amb el professor no va ser normal. L'11 de juliol passat va ser el dia en què l'alumna va denunciar el mestre als Mossos d'Esquadra, on va declarar que se'n va enamorar i que es va sentir "manipulada".

Aquest passat dimarts 20 de setembre, alumna i professor van declarar al jutjat d'Instrucció número 2 de Sabadell . També van declarar dues alumnes de la mateixa promoció, que asseguraven que la relació entre els dos ens era "estranya" i que se'ls veia junts en nombroses ocasions. El mestre el van detenir dilluns a la nit i va ser posat en llibertat després de declarar davant del jutge.

Al centre, que actualment ha passat a anomenar-se la Mare de Déu de la Salut , ha apartat de forma automàtica l'imputat.