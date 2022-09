Arxiu - Mossos. Imatge de fitxer.

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimecres la presumpta autora de la mort violenta d'una dona de 85 anys a Reus .

En un comunicat, han explicat que a les 01.30 hores de la matinada els han avisat per dirigir-se a un domicili de Reus on hi havia la dona i que, segons les primeres informacions, hauria mort com a conseqüència d'una caiguda.

Els investigadors han detingut la persona que convivia amb la víctima , que ha estat la que ha donat l'avís als serveis d'emergència, com a presumpta autora de l'homicidi.

Al lloc dels fets, els Mossos han comunicat el cas al jutjat de guàrdia i al metge forense.

Els agents també han obert una investigació per aclarir el motiu dels fets.