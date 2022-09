Foto: Policia Nacional

Agents de la Policia Nacional han detingut , al municipi canari d'Arrecife, un home com a presumpte autor d'un delicte d' homicidi en grau de temptativa i un altre de danys per incendi . El mateix va ruixar presumptament amb un accelerant i va calar foc a la caseta on pernoctava la víctima, ubicada al descampat de la Marina, a prop del port esportiu de la localitat.

El cap de setmana passat, la Policia Nacional va rebre la trucada d'un home comunicant que mentre descansava a la caseta on solia dormir, ubicada en un descampat d'Arrecife, va despertar precipitadament alertat pel fum.

Després de sortir de la barraca, va poder observar com tot cremava al seu voltant, mentre un individu, a qui va reconèixer, fugia corrent. Els funcionaris policials van identificar i van localitzar el presumpte autor dels fets, un jove de 23 anys.