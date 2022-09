Els Bombers van trobar el cos sense vida. Foto: Bombers

Una dona ha mort aquest divendres 23 de setembre a la matinada a Olius en incendiar -se casa seva, han informat els Bombers de la Generalitat en un comunicat.

El foc (les causes de les quals es desconeixen ara) ha destruït totalment l'habitatge , que constava d'una planta baixa i un soterrani i s'ubicava al carrer del Cadí, en una zona de la localitat coneguda com el Pi de Sant Just.

Els Bombers han trobat el cos sense vida de la dona dins de la casa en acudir al lloc amb cinc dotacions per extingir l'incendi, del qual han rebut l'avís a dos quarts de tres d'aquesta matinada.