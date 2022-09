Investiguen presumptes irregularitats a l'escola bressol de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona | @ep

El Jutjat d'Instrucció 9 de Barcelona investiga per presumpta malversació i prevaricació a l'escola bressol de l' Hospital Vall d'Hebron de Barcelona 12 directius de l' Institut Català de la Salut (ICS) , gerents de l'hospital i funcionaris de l'Ajuntament que han estat al càrrec des del 2013 fins ara.

La causa parteix de la denúncia d'una infermera de l'hospital, representada pels advocats Miguel i Miguel Ángel Durán (Durán & Durán) , que en roda de premsa aquest divendres han valorat que la guarderia, adreçada a fills de treballadors de l'hospital, ha " incomplert tot tipus de requisits legals i no hi ha hagut cap mena de control per part de l'hospital, de l' ICS ni de l' Ajuntament ”.

Entre els investigats hi ha la responsable de l'associació que gestionava la guarderia, que segons l'acusació particular funcionava en instal·lacions públiques "sense cap mena de llicència" des del 2013 fins a aquest mes, quan va tancar perquè l' Ajuntament va comprovar que no tenia llicència.

La jutgessa va obrir la causa l'octubre del 2018 arran d'aquesta denúncia i, després de rebre un informe de la Guàrdia Civil sobre el cas, el juliol d'aquest any va dictar les imputacions de les 12 persones a qui interrogarà com a investigats a finals d'octubre .

Segons els advocats de l'acusació, els subministraments i el material de l'escola bressol "eren pagats per l'ICS o directament per l'hospital" tot i que operava sense la llicència necessària i, segons ells, sense respectar la normativa sobre cessió de patrimoni a particulars.

EXPEDIENT EL 2017



Miguel Ángel Durán ha concretat que el 2017, després de donar-lo a conèixer la infermera, el consistori --competent per concedir la llicència-- va obrir un expedient per comprovar si la guarderia tenia llicència.

Fonts municipals van explicar a Europa Press a principis de setembre que el 2017 el Districte d'Horta-Guinardó ja havia requerit a l'associació que gestiona l'escola bressol que regularitzés la situació, i finalment aquest mes s'ha precintat el centre en constatar que no s'ha fet aquesta regularització.

La denunciant del cas, infermera de l'hospital i exmembre d' UGT , ha criticat que quan va advertir d'aquestes irregularitats la cúpula del sindicat va rebre "desqualificacions i una campanya de desprestigi".