Ryan Grantham

L'exactor de Riverdale Ryan Grantham va ser empresonat de per vida després de declarar-se culpable d'assassinar la seva mare el març del 2020. L'actor caigut en desgràcia, de 24 anys, es va declarar culpable dels càrrecs d'assassinat en segon grau al març de aquest any després d'admetre que li va disparar a la seva mare a la part posterior del cap mentre tocava el piano a casa seva a Vancouver.

CBC informa que Grantham va ser condemnat a cadena perpètua a la Cort Suprema de Columbia Britànica (Canadà) i no té possibilitat de llibertat condicional durant els primers 14 anys . Al tribunal se li va mostrar un vídeo pres amb una càmera GoPro poc temps després de l'assassinat. Grantham hi va confessar l'assassinat i va mostrar el cos de la seva mare.

L'endemà de l'assassinat, el 31 de març del 2020, l'exactor va cobrir el cos amb un llençol i va penjar un rosari del piano mentre encenia espelmes.

Després es diu que va carregar el seu automòbil amb tres pistoles, bales i subministraments per acampar, així com indicacions per arribar a la propietat del primer ministre canadenc, Justin Trudeau . Tot i això, el tribunal va escoltar com es va capgirar la meitat del seu viatge i va canviar de semblar, decidint cometre un tiroteig massiu a la Universitat Simon Fraser, on estava inscrit com a estudiant.

Més tard aquella nit, però, es va penedir i es va dirigir a l'estació de policia per entregar-se. Grantham va escriure sobre els seus plans per matar el polític Trudeau i que també va admetre les seves intencions a la policia.