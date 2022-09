Detingut per la presumpta relació amb la mort d'una dona a Empuriabrava | @ep

Els Mossos d'Esquadra , en un operatiu conjunt amb la Policia Nacional , han detingut aquest divendres un home relacionat amb la mort d'una dona a Empuriabrava , segons han explicat en un comunicat.

Cap a les 16 hores, els agents han estat requerits per dirigir-se fins a un domicili de la localitat, on hi havia una dona morta "amb possibles signes de violència".

Al lloc dels fets, els Mossos d'Esquadra han obert una investigació i han comunicat els fets al jutjat de guàrdia i al metge forense, mentre el jutge instructor ha decretat el secret de les actuacions.