Tres detinguts per presumptament apunyalar un noi a Santa Coloma de Farners | @ep

Els Mossos d'Esquadra han detingut entre dissabte i aquest diumenge tres persones per presumptament apunyalar un jove divendres a dissabte a la nit a Santa Coloma de Farners .

Han estat detinguts com a presumptes autors d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa i d'un delicte d'odi, han informat fonts de la policia catalana a Europa Press.

La víctima va ser atacada a la via pública i posteriorment va ser traslladada de l' Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona , i els Mossos mantenen la investigació oberta per aclarir les causes del succés.