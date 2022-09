Xoc múltiple a l'AP-7 a Sant Sadurní d'Anoia sense ferits greus | @EP

14 vehicles s'han vist implicats aquest dilluns a la tarda a l' AP-7 a Sant Sadurní d'Anoia en direcció a Barcelona , sense causar ferits greus segons una primera valoració, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT).

Ha passat cap a les 18.30 i, passades les 20.00, hi ha 11 quilòmetres de retencions entre Subirats i Vilafranca del Penedès, en un dia de tornada a la ciutat de Barcelona , on és festiu per la Mercè .

El xoc ha començat amb dos vehicles al carril ràpid, a l'esquerra de la via, i després han anat col·lisionant els altres, i només s'ha hagut de traslladar una persona a l'hospital, per una fuetada vertical.