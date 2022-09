La sala de l?Audiència de Barcelona on se celebra el judici. Foto: Europa Press

L'acusat d'assassinar la seva parella i amagar el cadàver a la ribera del riu Congost a Granollers el 2018 ha negat que la matés i ha dit que ella se'n va anar de casa després d'una discussió. El judici ha començat aquest dimarts 27 de setembre a l'Audiència de Barcelona i la Fiscalia reclama per a l'home una condemna de 26 anys de presó per assassinat i maltractament de gènere habitual, per matar-la presumptament després d'una discussió i amagar el seu cadàver.

La dona, que tenia 25 anys i estava embarassada de dos mesos, va ser assassinada la matinada del 17 de juliol del 2018 i el seu cadàver es va trobar dos mesos després a la ribera del riu Congost.

La fiscal creu que, després d'una discussió, l'home va sortir de casa i més tard ella també: es van trobar en un punt a prop del riu i ell presumptament la va atacar i després va amagar el cos.

En canvi, l'acusat (a la presó provisional des del juliol del 2019) ha relatat que aquella nit van discutir al pis on vivien, ell se'n va anar a fer una volta i més tard va intentar trucar-la diverses vegades però no va aconseguir parlar amb ella fins a les 1.40 hores.

Ha afegit que, quan va tornar a casa, entre les 3 i les 5 de la matinada, ella ja no hi era i s'havia emportat les seves coses en maletes, cosa que segons ell no li va estranyar perquè "altres vegades ja havia estat abandonat per ella". ".

L'home ha declarat prop de dues hores només a preguntes de la defensa, i ha criticat que durant la investigació no es revisessin les càmeres de seguretat del carrer on vivien: "La meva consciència i el meu cor estan nets però la meva ànima està intranquil·la".

DROGUES I AMENACES



Ha explicat que, dues setmanes abans de desaparèixer, la víctima havia rebut una agressió de diverses noies en sortir d'una discoteca, i que quan ho va denunciar va rebre amenaces, i també ha assegurat que la víctima feia de mula i havia estat segrestada a Veneçuela per la seva suposada relació amb les drogues.

Segons l'acusat, una testimoni (que encara no ha declarat) va explicar a la mare de la víctima (qui tampoc ha comparegut fins ara) que va veure la noia sent agredida per un altre home dins d'un cotxe la nit que va morir.

LA GERMANA ASSEGURA QUE "L'ESTAVA AÏLLANT"



La germana de la víctima ha declarat com a testimoni i ha negat que la noia estigués vinculada amb les drogues, i sobre la relació que tenia amb l'acusat ha dit que “l'estava aïllant, ja no sortia cap lloc, tot era amb ell, no es podia parlar amb ella ni tenir una xerrada de germana a germana”.

"Quan em van dir que l'havien trobat al riu vaig saber que ell li havia fet alguna cosa", ha declarat també amb referència a l'acusat, i ha assegurat que la seva germana li va explicar que una vegada ell l'havia amenaçat amb una pistola durant una discussió.