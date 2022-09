Imatge d'arxiu d'una pistola / Policia Nacional

L' Audiència de Sevilla ha condemnat tres anys de presó, per delictes d'homicidi en grau de temptativa i tinença il·lícita d'armes, l'home acusat d'encanonar una nena de tres anys amb una pistola al barri de Torreblanca i disparar després el pare de la mateixa.

Els fets van tenir lloc el 15 de maig de 2020 , quan en ple estat d'alarma, el condemnat es va presentar juntament amb un altre individu actualment en parador desconegut en un habitatge del carrer Olivo (Torreblanca) preguntant per la qual seria la seva víctima. En aquell moment, segons relata la sentència, "va treure una pistola amb què va apuntar la filla" de la dona, després que aquesta avisés que el seu marit no era a casa, i va amenaçar de disparar amb disparar a la menor si no li deia on era el seu marit.

Minuts després, el condemn i l'altre subjecte que l'acompanyava es van trobar amb la víctima al carrer Abeto, pròxim a casa, iniciant-se "una violenta discussió entre tots dos", fruit de la qual el condemnat va empunyar la pistola i va disparar el seu contrincant a l'alçada del tòrax. Després del xut tots dos es van embrancar en un forcejament, van colpejar la víctima amb una ampolla de vidre a l'alçada de les cervicals, causant-li una ferida oberta, i li van propiciar dos trets més.

La Fiscalia demanava inicialment un any i mig de presó per un presumpte delicte d?amenaces, vuit anys per un suposat delicte d?homicidi en grau de temptativa i dos anys i mig més de presó per tinença il·lícita d?armes, una condemna que hauria suposat un total de dotze anys de presó per a l'autor dels fets, mentre que demanava dos anys de presó per un possible delicte de lesions per a dos còmplices més, tots dos amb antecedents previs no computables en aquest procediment.

Tot i això, després de la vista oral, la Fiscalia va sol·licitar la setmana passada només tres anys de presó per un delicte d'homicidi en grau de temptativa i tinença il·lícita d'armes, a més d'una multa de 120 euros per un delicte lleu d'amenaces. Per part seva, el Ministeri Públic demanava l'absolució d'un dels seus acompanyants en considerar finalment que no va participar en els fets.

La sentència recull que l'acusat anava embriagat el dia que van passar els fets i que juntament amb el seu acompanyant "ha reparat econòmicament els danys, sense que cap dels dos reclami als efectes de responsabilitat civil". D'aquesta manera, el primer acusat ha estat condemnat a dos anys de presó per un delicte d'homicidi en grau de temptativa, més un any addicional per tinença il·lícita d'armes i una multa de 120 euros per un delicte lleu d'amenaces, mentre que un dels còmplices ha estat condemnat a sis mesos de presó per un delicte de lesions i el segon ha resultat absolt.