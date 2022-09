Judici a un acusat de matar la seva parella i amagar el cadàver al costat d'un riu a Granollers (Barcelona). A Barcelona, el 27 de setembre del 2022. - EUROPA PRESS

La dona assassinada presumptament per part de la seva parella a prop del riu Congost de Granollers (Barcelona) el 17 de juliol del 2018 va avisar la seva tia que "temia per la seva vida i que tenia por que li arribés a passar alguna cosa".

Ho ha dit la familiar de la víctima durant la segona sessió del judici a l'Audiència de Barcelona, després que aquest dimarts declarés l'acusat i negués haver-la matat, al·legant que ella se'n va anar de casa després d'una discussió i va desaparèixer.

"La tractava molt malament, la tancava i no la deixava sortir del pis. Alguna vegada vaig veure alguna marca de lesió al seu cos, però ella em deia que havia caigut i que s'havia colpejat, coses així, i jo, suposadament, la creia" , ha sostingut la tia de la víctima.

El dia de la desaparició va anar a casa de la seva germana --mare de la víctima-- i es va trobar l'acusat "plorant, dient que no apareixia, fent el xou", i ha expressat que al principi es va creure l'actitud de l'acusat, encara que posteriorment ja no.

"Tots desconfiem d'ell. Ella era com una filla per a mi. Sempre desitjava el millor per a ella. Ella deia que l'estimava molt, que n'estava molt enamorada i que no podia deixar-lo", ha conclòs.

La Fiscalia reclama per a l'home una condemna de 26 anys de presó per assassinat i maltractament de gènere habitual , per presumptament matar-la després d'una discussió i amagar-ne el cadàver.

ALTRES TESTIMONIS



Durant aquesta sessió del judici han declarat diversos testimonis, i una veïna de la víctima ha explicat que no va presenciar discussions entre la parella ni va sentir res la nit de la desaparició, mentre que una altra ha dit que va trucar diverses vegades a la dona, però no va aconseguir contactar-hi.

Un altre familiar de la víctima ha manifestat que la nit de la desaparició l'acusat li va trucar i li va explicar que la víctima se n'havia anat , i que durant l'operatiu de recerca de la dona l'acusat "va tenir una actitud més activa una vegada ja s'havia passat per on va aparèixer el cadàver dos mesos després.

Per part seva, una amiga de la parella ha dit --en les seves paraules-- que l'home era una mica manipulador, que sempre estava darrere seu i que el va sorprendre que, durant la recerca de la víctima, ell fos l'últim a arribar: "Si era la seva parella, el més lògic és que arribés el primer", fet que han donat suport a altres testimonis.