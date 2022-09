Imatge Brooke @Teitter

Una estudiant universitària va tenir relacions sexuals amb un home sense el seu consentiment, segons informa Mirror. Imogen Brooke, de 30 anys, estava "molt borratxa" quan "no va acceptar un no per resposta", segons ha declarat l'afectat al Tribunal de Southampton (Regne Unit) .

La presumpta víctima, el nom de la qual no ha transcendit, ha dit que les seves negatives li "van entrar per una oïda i li van sortir de l'altra" i que es va sentir "violat" després de l'incident.

Als membres del jurat se'ls va dir que era un “concepte erroni” que les víctimes de delictes sexuals sempre són dones. Brooke, per la seva banda, nega tots els càrrecs.

Els dos protagonistes del judici es van conèixer a través d'Internet i el presumpte incident va passar a casa de la senyoreta Brooke a Southampton, Hants. (Regne Unit). "Després d'alguns glops, se'n van anar al llit, on el que ell volia era anar a dormir. La senyoreta Brooke volia tenir sexe", assegura el fiscal del cas.

“ Ella ho va agafar i va dir 'bé, potser estiguis dient que no, però el teu p*** està dient que sí' ”, continua relatant el fiscal.

La presumpta víctima va dir als investigadors de la policia que la senyoreta Brook era més forta que ell i que no es podia moure. El fiscal va afegir: "Volia que s'aturés. Va pensar que dir que no n'hi hauria prou. Quan ella va fer el que va fer, ell va dir que simplement es va rendir perquè ella no ho escoltaria".

Li va dir a la cort que quan va acabar l'incident, la senyoreta Brooke se'n va anar a dormir, deixant la presumpta víctima incrèdula davant del que suposadament havia passat.

L'entrevista de la presumpta víctima amb la policia va ser reproduïda davant del jurat. En ella, el denunciant va dir: "Estava molt borratxa, divertida i volia [tenir sexe]. Jo no volia i ella seguia estirant el meu braç".

El jurat va escoltar la presumpta víctima dir que no es podia moure perquè la senyoreta Brooke era "més fort" i "no podia fer res" . La seva declaració a la policia va continuar: "Volia que acabés. Em vaig donar per vençut perquè ella no m'escoltaria. Vaig dir el que vaig dir però li entrava per una oïda i li sortia de l'altra". La víctima lamenta que el presumpte incident va durar "un temps realment llarg, interminable". “Em vaig sentir violat. No podia creure que va passar”, va afirmar.