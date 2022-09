Arxiu - L'autopista AP-7

El conductor d'una moto ha mort en un accident aquest dimecres a l'autopista AP-7 a l'alçada de la Roca del Vallès ( Barcelona ), segons ha explicat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.

Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís cap a les 15.32 hores, quan per causes que encara s'estan investigant, hi va haver un accident amb una moto implicada.

Arran de la incidència, s'han activat quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra i l'helicòpter i tres ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Pel que fa a l'afectació vial, hi ha hagut diferents restriccions a l'AP-7 a La Roca en sentit sud i això encara provoca uns 3 quilòmetres de retenció.

Amb aquesta víctima, són 123 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya, segons dades provisionals de Trànsit.