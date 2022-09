Foto: Policia Local de Lloret de Mar

La Policia Local de Lloret de Mar va detenir una dona per mossegar el braç a un agent. El motiu que ha motivat l'agressió ha estat que no volia pagar una multa per aparcar en una zona de càrrega i descàrrega. Tant ella com el seu acompanyant van ser arrestats i es van mostrar molt poc col·laboratius: no es volien identificar ni volien pagar la infracció administrativa.

Segons explica Ràdio Lloret, els fets van començar perquè els agents van veure un cotxe amb matrícula francesa aparcat en una zona de càrrega i descàrrega. Per aquest mateix motiu, es van posar en contacte amb els dos ocupants del vehicle i els van explicar que havien de pagar una sanció administrativa per la infracció.

Els dos ocupants del cotxe van negar-se a fer-ho i es van posar agressius, fins al punt d'acabar mossegant un dels agents.