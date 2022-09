Foto: ContactePhoto



Les autoritats del Marroc han anunciat que almenys 19 persones han mort com a resultat d'una intoxicació per la consumició d'alcohol adulterat a Alcazarquivir, 100 quilòmetres al sud de Tànger. A més de les víctimes mortals, 11 més estan ingressades en un hospital d'Alcazarquivir , on estan rebent cures intensives, segons ha detallat la cap del departament d'infermeria del mateix hospital, Chliha Mohamed Said, en declaracions a Le360 .

"De les 30 persones que van ingressar aquí a l'hospital d'Alcazarquivir, 19 han mort i els altres estan rebent cures intensives", ha declarat la infermera, compartint els seus desitjos que no hi hagi "més persones enverinades amb aquest alcohol adulterat".

Aquest episodi d'intoxicació col·lectiva ha tingut lloc després que un venedor oferís alcohol de contraban a desenes de persones, que posteriorment van patir mals de cap, vòmits, rampes estomacals i ulls vermells.

El sospitós, un home de 48 anys, ja ha estat detingut per la policia marroquina, acusat de la venda d?alcohol adulterat. També s'ha procedit a la confiscació de 49 litres d'aquest líquid, segons ha informat el diari.