L?home va morir al?Hospital Miguel Servet. Foto: Hospital Miguel Servet

L' home que va ser atacat amb una bossa plena de pedres a Saragossa a principi d'aquest mes ha mort després d'haver estat gairebé tres setmanes a la Unitat de Cures Intensives de l'Hospital Miguel Servet .

Després de l'assalt, al barri de San José de la capital aragonesa, va quedar inconscient. Després de ser atès al carrer, els serveis d?emergències el van traslladar al?hospital.

Per part seva, l'assaltant, que ha fugit del lloc dels fets, ha estat detingut per la Policia Nacional i, després de declarar davant el jutge, ha entrat a la presó de forma provisional per un presumpte delicte d'homicidi en grau de temptativa .