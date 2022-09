Un home de Michigan es va declarar culpable d?assassinar, desmembrar i menjar-se les parts del cos d?una víctima que va conèixer en l?aplicació de cites Grindr .

Mark David Latunski, de 53 anys, del comtat de Shiawassee, Michigan ( Estats Units ), va dir a un tribunal dijous que va conèixer l'estudiant de 25 anys Kevin Bacon a Grindr, una aplicació de connexió per a homes homosexuals, bisexuals i transgènere.

Després ho va atreure a casa seva, on ho va matar brutalment, va informar WNEM . Latunski va admetre haver apunyalat la víctima per l'esquena, penjant el cos de Bacon dels seus turmells i tallant-li la gola.

Bacon va ser reportat com a desaparegut la vigília de Nadal el 2019; el seu cos va ser trobat quatre dies després. “Kevin era un bon noi i no es mereixia el que va rebre”, va dir el pare de Bacon, Karl, al mig, i va afegir que estava alleujat que la família no hagi de reviure l'espantós assassinat del seu fill a la cort.

Latunski es va declarar culpable de mutilació d'un cos i un assassinat obert, que inclou assassinat en primer i segon grau.

Ha de tornar a la cort el 18 d'octubre, quan es decidirà si és culpable d'assassinat o d'homicidi involuntari en primer o segon grau. S'enfronta a una possible cadena perpètua, depenent del resultat.

Segons els informes, Mary Chartier, l'advocada de Latunski, estava contra la declaració de culpabilitat i esperava presentar una defensa per bogeria.

“La llei exigeix que els advocats segueixin els objectius dels clients que es determini que són legalment competents pel que fa a les decisions, com ara declarar-se culpable, fins i tot si els advocats creuen que no és el millor per al client”, va dir Chartier a un comunicat.