Foto: Policia Local de Tàrrega

La Policia Local de Tàrrega i els Mossos d'Esquadra han posat en marxa una investigació conjunta per intentar resoldre la mort d'un avi de 92 anys a la C-14, a l'alçada del municipi .

L' home creuava per un lloc on no hi havia pas de vianants , a l'alçada del Pati, quan un camió el va atropellar i no es va parar a atendre'l . La investigació vol servir per esbrinar si el conductor no ho va veure o bé es va fugir .

Els serveis d'emergències van traslladar la persona gran a l'Hospital Arnau de Vilanova, perquè l'atenguessin, però va morir al cap de poques hores.