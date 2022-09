Va fer creure al seu entorn l?existència d?un personatge fictici i testimonis expliquen que es va inventar un embaràs | @ep

La mare de la noia acusada de presumptament induir el seu amic a matar el seu propi pare a Vilanova i la Geltrú ha explicat que també li va fer creure l'existència d'un personatge que va inventar per enganyar l'altre acusat.

La mare d' Alba A., per a qui Fiscalia demana 34 anys de presó, ha declarat com a testimoni aquest divendres al judici amb jurat que se celebra a l' Audiència de Barcelona , i ha explicat que ella mateixa va xatejar amb Julia , que en realitat no existia i, com ja va reconèixer Alba A . en la seva declaració, era ella mateixa usant perfils falsos de xarxes socials.

Aquesta Júlia va arribar a ser la núvia fictícia de l'altre acusat, Ismael M. , que ja ha confessat que va matar el seu pare: segons l'acusació, Alba A. es va servir d'aquest personatge per manipular el seu amic fins a portar-lo a cometre el crim, mentre que ella ha reconegut que va xatejar en nom de Julia però suposadament per ordre del seu ex, a qui acusa de maltractaments, i amb la intenció de pujar l'autoestima d'Ismael perquè fins aleshores mai havia tingut parella.

La mare d' Alba A. ha explicat que també es va veure envoltada de l'engany de la suposada Júlia: la seva filla li havia parlat d'ella i la va conèixer en un grup de Whatsapp que servia per preparar una festa sorpresa per a l'aniversari d' Alba A.

"Jo vaig agafar afecte a aquesta persona, però en cap moment em vaig imaginar que era la meva filla", ha dit la dona, que ha detallat que va continuar parlant amb la suposada Júlia fins i tot després del crim i ha explicat que el mateix Ismael M. li va explicar que era la seva nòvia i l'havia deixat embarassada a la seva primera relació sexual.

En canvi, Ismael M. va declarar que ell creia que la suposada Julia s'havia quedat embarassada amb una mostra de semen que va donar a Alba A . --ella va declarar que la va llençar a les escombraries-- i que es va creure l'embaràs perquè va rebre una ecografia que va resultar ser descarregada d'Internet.

DIA DEL CRIM



Ismael M. va confessar hores després del crim que va matar el seu pare a ganivetades el matí del 8 de juny del 2019, suposadament perquè Alba A. li ho va ordenar després de mesos d'engany i manipulació, fent-lo creure que l'home pertanyia a una màfia i ella a una unitat policial secreta, i quan el noi patia un brot d'esquizofrènia.

L'acusada va explicar al judici que el noi la va trucar just després del crim i li va explicar que l'havia matat, no obstant, la mare d' Alba A. --que estava amb ella en aquell moment-- ha dit que aquell matí la seva filla no li va explicar que el pare d' Ismael M. havia mort, sinó que es va assabentar per uns veïns i no ho va comentar amb Alba A. fins més tard.

CARÀCTER D'ALBA A.



Aquest divendres han comparegut diversos testimonis de l'entorn d'Alba A. amb l'objectiu que exposessin davant del jurat els trets del caràcter de la noia, que l'acusació descriu com a manipuladora i la defensa com al contrari.

La mare d'Alba A. l'ha descrit com una persona confiada i fàcil d'enganyar, ha detallat que de petita va tenir "un procés de maduresa molt més lent, un procés d'aprenentatge més lent" que el va fer necessitar un currículum adaptat a primària i secundària, ia preguntes de la defensa d'Ismael M. ha explicat que la noia havia mentit un dels seus exnovis dient que té un germà, que en realitat no en té.

A més de la mare d'Alba A., tres testimonis més d'aquest divendres han explicat que l'acusada els va parlar de Julia com si existís, i dos han coincidit a relatar que Alba A. els va fer creure que estava embarassada.

També respecte a la personalitat d'Alba A. i la seva amistat amb Ismael M., l'actual xicot de la noia ha explicat que l'acusat era molt protector amb ella, i en preguntar-li pel caràcter de la seva nòvia, ha declarat: "Alba es una mica més infantil. Li costa entendre certes coses o ho entén a la seva manera, i quan veu que no ho entén s'ofusca”.

També ha declarat al judici una amiga de la família i que va ser professora de repàs d'Alba A., que l'ha descrit com a "molt manipulable, manipuladora no".