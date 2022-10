Recta final de la Marató de Londres

Un home de 36 anys va morir tràgicament després de participar a la Marató de Londres del 2022.

Es va esfondrar a només cinc quilòmetres del final de la cursa de més de 42 quilòmetres i, tot i que va arribar una ambulància en tres minuts, va morir més tard a l'hospital.

L'home era del sud-est d'Anglaterra, però no s'han revelat més detalls sobre la seva identitat i la seva família va demanar privadesa.

Els organitzadors van dir en un comunicat: "Tots els involucrats en l'organització de la Marató de Londres voldrien expressar els seus més sincers condols a la seva família i amics". La causa de la mort s'establirà més tard mitjançant un examen mèdic.

S'estima que més de 40.000 corredors van competir a la Marató de Londres d'aquest any, que van ser aclamats per la multitud que s'alineava als carrers de la capital per al mundialment famós esdeveniment. Amos Kipruto i Yalemzerf Yehualaw van guanyar les maratons de Londres masculines i femenines d'elit, mentre que Marcel Hug i Catherine Debrunner van trencar el rècord de la cursa en cadira de rodes d'elit.